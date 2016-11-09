Meteoroloji uyardı; şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiği açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,

Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile kıyı Ege'de İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde, bu akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.