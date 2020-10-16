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Meteoroloji uyardı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor

16 Ekim 2020 09:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık

İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu açık

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