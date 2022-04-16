Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma olabilir

Yurt genelinde belirgin bir şekilde artan sıcaklıklar haftanın ilk gününden itibaren etkisini kaybedecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Tüm illeri kapsayan haritayla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“(17-23 Nisan 2022) Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde Salı gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarına batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.”

Fırtına uyarısı

Meteoroloji, Burdur için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları istendi.

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir” ifadelerine yer verildi.

Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Nisan 2022 Pazar günü Ege Bölgesi’nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımının neden olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında da pazar günü Marmara Bölgesinde toz taşınımının beklendiği kaydedildi.