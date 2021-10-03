Meteoroloji uyardı: İstanbul ve 8 ile sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününün hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri ile İstanbul, Kocaeli, Tokat, Sivas, Malatya, Kırklareli, Balıkesir, Ardahan ve Erzurum'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan haftalık hava durumu değerlendirmesine göre, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Marmara’nın güneydoğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey, Balıkesir’in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yarın(Pazar) öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in güneyi ve Ardahan çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın(Pazar) öğleden sonra Siirt il geneli ve Van'ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına( 70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."