Meteoroloji uyardı: Hafta sonu kar yağışı etkisi altında geçecek

Meteorolojiden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun doğu bölgelerinin hafta sonunu kar yağışı etkisi altında geçireceği açıklandı. İstanbul ve Marmara bölgesinde bugün (8 Aralık Cumartesi) günü yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Doğu bölgelerinde kar yağışının zaman zaman çok etkili olacağı bilgisi aktarıldı.

Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı

Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.