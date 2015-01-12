T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteorolojiden yeni bir soğuk hava uyarısı

Meteoroloji, Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini bildirdi

12 Ocak 2015 11:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugünden itibaren yurdun yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

İl il 5 günlük hava durumu tahmini

 

Yağışlı sistemin etkisinde kalacak olan Türkiye'de hava durumu şu şekilde olması bekleniyor:

Pazartesi:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Marmara'nın yüksekleri, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Salı:

Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

 

İDO'nun tüm iç hat seferleri iptal

 

Bugün görülecek yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 mm), Salı günü ise Antalya'nın batı kesimleri, Muğla'nın doğusu ve Burdur çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor.

Bugün görülecek kar yağışlarının; sabah saatlerinden itibaren Trakya'da, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile doğusunun yükseklerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

 

 Fırtına deniz ulaşımını vurdu

 

Çanakkale’de etkili olan fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale boğazında ulaşımı sağlayan Gestaş A.Ş., boğazda etkili olan fırtına nedeniyle bazı hatlarda seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Kilitbahir - Çanakkale feribot seferlerine geçici bir süre ara verilirken Çanakkale'den Eceabat'a 22.00 ve 24.00 seferleri, Eceabat'tan Çanakkale'ye 23.00 seferinin de hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

ETİKETLER

meteorolojiyağışlargeliyorsoğuk havauyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24