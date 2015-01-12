Meteorolojiden yeni bir soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugünden itibaren yurdun yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İl il 5 günlük hava durumu tahmini

Yağışlı sistemin etkisinde kalacak olan Türkiye'de hava durumu şu şekilde olması bekleniyor:

Pazartesi:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de görülecek yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Marmara'nın yüksekleri, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Salı:

Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağışlı, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İDO'nun tüm iç hat seferleri iptal

Bugün görülecek yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Kıyı Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 mm), Salı günü ise Antalya'nın batı kesimleri, Muğla'nın doğusu ve Burdur çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması bekleniyor.

Bugün görülecek kar yağışlarının; sabah saatlerinden itibaren Trakya'da, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi ile doğusunun yükseklerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına deniz ulaşımını vurdu

Çanakkale’de etkili olan fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale boğazında ulaşımı sağlayan Gestaş A.Ş., boğazda etkili olan fırtına nedeniyle bazı hatlarda seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Kilitbahir - Çanakkale feribot seferlerine geçici bir süre ara verilirken Çanakkale'den Eceabat'a 22.00 ve 24.00 seferleri, Eceabat'tan Çanakkale'ye 23.00 seferinin de hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.