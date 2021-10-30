Meteoroloji uyardı: 13 ile sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji’den yapılan son uyarıda 13 ile için sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı. MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmini haritasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiği görülüyor.

Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Batman için sarı uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmini raporu yayımladı. Yayımlanan haftalık rapora göre yağışlar; pazartesi, salı ve çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın güney ve doğu, Bingöl ve Van’ın güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışlar 3 gün sürecek

Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.