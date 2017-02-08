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Meteoroloji tarih verdi; karlı günler geri dönüyor

Hafta sonu, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları azalacak

08 Şubat 2017 11:31

Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre hava sıcaklığı, perşembe günü Marmara ve Karadeniz kıyılarında, hafta sonunda ise Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak.

İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, Zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.

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