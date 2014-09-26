İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM meteoroloji biriminin hava tahmin raporlarına göre, saat 18.00'den itibaren kentte şiddetli yağış ve fırtına beklendiği belirtildi.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren 6 ila 10 derece azalacağı kaydedilen açıklamada, Trakya kesiminde başlaması beklenen yağışların, gece yarısı itibariyle İstanbul il genelinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerine neden olacağı ve pazar akşam saatlerine kadar da aralıklarla kuvvetli yağacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gece yarısından sonra yağışla birlikte rüzgarın şiddetini arttırarak saatte 90 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi.

Karadeniz ve Ege'de de yağış bekleniyor

Meteoroloji yaptığı son değerlendirmelere göre Trabzon'un doğusu, Rize ve Hopa çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlarak zamanla batı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülecek. Yağışların; akşam saatlerinden sonra İzmir ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçeleri, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, zamanla güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların akşam saatlerinden sonra İzmir ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçeleri, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı, Batı Akdeniz'de güneybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, direk devrilmesi vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarılarında bulundu.

Bölgelerde hava durumu



Marmara



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gece saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.



Ege



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kıyıları ile Uşak, Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



Akdeniz



Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra batısı parçalı bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de gece saatlerinde güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.



İç Anadolu



Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatısı parçalı bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz



Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, gece saatlerinde batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.





Orta ve Doğu Karadeniz



Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize ve Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.