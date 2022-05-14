Meteoroloji: Bazı bölgelere sağanak geliyor

Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.