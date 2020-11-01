Meteoroloji sağanak yağmur ve şiddetli rüzgâra karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öğleden sonra ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.

Ege bölgesi için hava durumu nasıl?

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Ege bölgesinde ise, depremin yaşandığı İzmir'de bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.