Meteoroloji saat vermişti; Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu

Meteoroloji, Ankara'da kuvvetli sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi. Uyarının ardından öğle saatlerinde beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışla birlikte bir çok noktada su baskınları yaşanırken sağanakla birlikte yağan dolu da çok sayıda araca hasar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 'nin ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. Bir çok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi.

Dolu yağdı, araçlar hasar gördü

Öğle saatlerinde başlayan sağanrak yağış ve dolu nedeniyle su baskınları yaşandı. Dolu yağışı nedeniyle arabalar hasar gördü. Belediye ekipleri su basan alanlarda çalışma başlattı.