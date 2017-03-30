Meteoroloji saat verdi; 3 bölgede fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusu ile Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesinin beklendiğini ve fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.