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Meteoroloji saat verdi; 3 bölgede fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı

30 Mart 2017 18:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın; Batı Karadeniz'in doğusu ile Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesinin beklendiğini ve fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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