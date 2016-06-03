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Meteoroloji İstanbul’da yağış için saat verdi

Meteoroloji, Avrupa Yakası'nın 14.15 - 17.00 saatleri arasında dikkatli yağış olacağını belirtti

03 Haziran 2016 18:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, 14.15 - 17.00 saatleri arasında dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Trakya kesiminde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar İstanbul'un Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde de etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

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