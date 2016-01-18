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Meteoroloji: İstanbul'da pazara kadar kar var

İstanbul'da Salı günü kar yağışı devam edecek ve hava sıcaklığı -1'e kadar düşecek

18 Ocak 2016 20:24

Meteoroloji'nin internet sitesinden alınan verilere göre tüm yurtta etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı İstanbul'da aralıklarla pazara kadar devam edecek. Yer yer sıfırın altına düşecek soğuk havanın İstanbul'da Çarşamba günü nispeten sıcak bir havaya yerini bıraksa da yeniden soğuyacak.

19 Ocak Salı

İstanbul'da Salı günü kar yağışı devam edecek ve hava sıcaklığı -1'e kadar düşecek. Yurt genelinde ise Salı günü Doğu Anadolu'nun büyük kesminde kar yağışı bekleniyor ve sıcaklıklar sıfırın altında değerlerde gerçekleşecek.


20 Ocak Çarşamba

Çarşamba ise İstanbul'da güneşli bir gün beklenirken Doğu Anadolu'nun büyük bir kısma hariç Orta Anadolu'dan Ege'ye kadar Güneşli bir hava gerçekleşecek. Gün içindaki sıcaklık dereceleri Ege bölgesinde 7 santigrat dereceye kadar yükselecek gece ise İç Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altına düşeceği için don tehlikesi mevcut.

21 Ocak Perşembe

Perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklık 2 santigrat dereceye kadar düşecek. Orta Aradolu'dan başlamak üzere yurdun batısına kadar kar yağışı beklenirken Doğu Anadolu'da kar yağışının yerini bu kez güneşli bir hava alıyor. Kar yağışı Orta Anadolu'da bugün de devam ederken Eskişehir'de -7 derece santigrat, Bilecek'te ise -10 derece santigratlık soğuk hava bekleniyor.

22 Ocak Cuma

Cuma günü kar yağışlı hava bütün yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Karadenizs'in batısında karla karışık yağmur yağması tahmin ediliyor. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli olacak.

23 Ocak Cumartesi

Cumartasi Ege'deki kar yağışının yerine parçalı bulutlu bir hava gelecek. İstanbul'da yine zaman zaman kar yağışı bekliyor. Sıcaklıklar bir kaç derece değişiklike Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıfırın altında gerçekleşecek. İstanbul'da ise 0 derece santigrat olacak.

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