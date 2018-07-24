Meteoroloji İstanbul için uyardı: Yağış ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; bugün 06.00-18.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Vatandaşlar su baskınları ve dolu gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları istenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Gece boyu sürdü

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini daha da arttıran yağış, İstanbul genelinde bugün de etkisini gösteriyor.

Silivri’de aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi.