Meteoroloji İstanbul için tarih verdi: Sıcaklık 15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da sıcaklıklar cuma gününden itibaren düşmeye başlayacak. Cumartesi başlayıp pazar ve pazartesi şiddetlenerek devam edecek olan kar yağışıyla birlikte mevsim normallerinin üzerinde sereden sıcaklıklar 15 derece düşecek.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı: