Meteoroloji, İstanbul için kar tahminini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak Perşembe günü İstanbul'da beklenen karla karışık yağmur tahmini son değerlendirmelere göre değişti. Karşı karışık yağmur bekleyen Meteoroloji, yarın İstanbul'da kar yağışı beklediğini duyurdu.

Doğuda şiddetli lodos sürerken, batı kesimler soğuk havanın etkisine giriyor ve kar başlıyor. Gece kar iç kesimlere kadar ilerleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. İstanbul'da Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sarıyer ve Silivri bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda görüleceği belirtildi.

Öte yandan ilk değerlendirmelere göre; yarın için İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiği yönündeki tahminler Meteoroloji tarafından güncellendi. Buna göre, yarın İstanbul'da hafif kar yağışı bekleniyor.