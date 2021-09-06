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Meteoroloji, İstanbul dahil pek çok kenti sağanak yağışa karşı uyardı

Meteoroloji sel, yıldırım ve ağaç devrilmelerine karşı da uyardı

06 Eylül 2021 07:23

Meteoroloji, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği şeklinde tahmininde bulundu. Meteoroloji sel, yıldırım ve ağaç devrilmelerine karşı da uyardı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji ayrıca, "Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.
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