Meteoroloji "İstanbul'a kar yağacak" haberlerini yalanladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, basında yer alan "İstanbul'a ocak ayında kar geliyor" haberlerinin kurumun bilgisi dışında yapıldığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, atmosferik olayların 7 gün 24 saat takip edildiğini ve gerekli uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı bilgisine yer verildi.