Meteoroloji: Hava sıcaklıkları 8-15 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin 8 ila 15 derece üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının Şubat ayı günlük ve aylık ekstrem sıcaklık değerlerine ulaşabileceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre, yurdun batı bölgelerinde görülen yağışlı havanın hafta sonunda da etkili olduktan sonra önümüzdeki hafta başından itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor.

Hala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonuna kadar artmaya devam etmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin 8 ila 15 derece üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının Şubat ayı günlük ve aylık ekstrem sıcaklık değerlerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bazı illerimizdeki mevsim normalleri ile beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak;

İstanbul'da mevsim normali 10, beklenen 17 derece.

Bursa'da mevsim normali 11, beklenen 27 derece.

Ankara'da mevsim normali 7, beklenen 19 derece.

İzmir'de mevsim normali 13, beklenen 24 derece.

Antalya'da mevsim normali 16, beklenen 26 derece.

Trabzon'da mevsim normali 12, beklenen 22 derece.

Samsun'da mevsim normali 12, beklenen 22 derece.

Erzurum'da mevsim normali -3, beklenen 3 derece.

Diyarbakır'da mevsim normali 8, beklenen 19 derece.