Meteoroloji gözleme istasyonunun veri üretmesi için ağaçlar kesildi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Ilgın İlçesi\'nde Meteoroloji 8\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Otomatik Meteoroloji Gözleme İstasyonu\'nun daha iyi veri üretebilmesi için bahçedeki ağaçların bir kısmı kesildi, bir kısmı da belediye tarafından yerinden sökülüp, başka bir alana taşındı.

Meteoroloji 8\'inci Bölge Müdürlüğü\'nün Ilgın İlçesi Ilıca Mahallesi\'nde Otomatik Meteoroloji Gözleme İstasyonu bulunuyor. Yıllardır hizmet veren istasyonda, daha iyi veri üretilebilmesi için bahçesinde çok sayıdaki ağacın bir kısmı kesildi, bir kısmı da başka bir alana taşındı. Ağaçların kesilme anının fotoğrafları çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Meteoroloji 8\'inci Bölge Müdürü Yusuf Ulupınar, ağaçların veri hassasiyetini sağlam için kesildiğini söyledi. Ilgın\'daki Meteoroloji Gözleme İstasyonu\'nun bulunduğu arazinin hazine arazi olduğunu ve kullanım hakkının kendilerinde bulunduğunu hatırlatan Ulupınar, istasyonun yıllardır orada hizmet verdiğini kaydetti. Gözleme istasyonunda veri elde edilmesine engel olunduğu için ağaçların bazılarının kesilip, bazılarının taşındığını ifade eden Ulupınar, şunları söyledi:

\'\'Çok sayıda ağaç kesilmedi. Bizim orada, Otomatik Meteoroloji Gözleme İstasyonumuz var. Bu istasyonda çok uzun süredir veri üretiliyor. Veri hassasiyetini sağlamak nedeniyle, biliyorsunuz ağaçtır, evdir engel oluyor. Hassasiyeti artırmak için çalışma başlattık. Defterdarlıktan, Genel Müdürlüğümüzden ve Kaymakamlık ‘tan gerekli izinler alındı.\'\'

\'AMAÇ VERİ HASSASİYETİ\'

Ağaç kesim işlemini yapılan görüşmeler sonucu Ilgın Belediyesi\'nin gerçekleştirdiğini belirten Ulupınar, \'\'Büyükşehir ve Ilgın Belediyesiyle görüşme yapıldı. Ilgın Belediyesi, ağaçların bir bölümünü kökünden söküp başka bir yere taşıdı. Taşınamayacaklarla ilgili tasarrufta Ilgın Belediyesi\'ne aittir. Buradaki amaç veri hassasiyetidir. Burada elde edilen veriler bir çok sektörün girdisidir. Ulaştırmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na daha doğru veri elde etmemiz için bakan beyin talimatıyla böyle çalışma başlatıldı\'\' dedi.

\'AĞAÇLANDIRMAYA ÖNEM VEREN KURUMUZ\'

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nün Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na bağlı bir kurum olduğunu hatırlatan Ulupınar, \'\'Bakanlık olarak her yıl milyonlarca ağaç dikiyoruz. Böyle bir durumda üç beş ağacı düşünmeyiz. Ağaçlandırmaya önem veren bir kurumuz. Orada üretilecek veri, bir hazine, milli bir kaynak. Daha doğru veri ölçmek daha büyük bir yarar sağlayacağı için böyle bir tasarrufta bulunduk. Ağaçlı şekilde kullanılması önemli mi? Yapılan yanlışın düzeltilmesi önemli Taşınabilecek ağaçlar taşındı. Taşınamayacak çok az sayıda ağaç kesildi\'\' diye konuştu.



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