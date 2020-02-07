Meteoroloji Genel Müdürlüğü: İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde İstanbul genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, önce karla karışık yağmur, ardından da kara dönerek gece boyunca sürecek. Orta kuvvette etkili olacak karın, güney sahillerinde 2-5, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk hava, pazartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don olaylarına neden olabilecek.