Meteoroloji duyurdu: Yurdun yarısında yağış etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 43 ilde yağmur bekleniyor.

Erzincan, Denizli, Kastamonu, Bayburt, Amasya, Kayseri, Tekirdağ, Erzurum, Kırklareli, Yalova, Kütahya, Sinop, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Muğla, Karabük, Artvin, Kocaeli, Kars, Bolu, Gümüşhane, Tokat, Yozgat, Niğde, Çankırı, Edirne, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Ardahan, Çorum ve Manisa…Meteoroloji’nin açıklamasına göre yağışlar salı günü de devam edecek. Buna göre Marmara Bölgesi, Karadeniz’in batısı ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kar erimelerine karşı da uyarı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerine çıkacağı, hafta sonunda ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.