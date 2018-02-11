Meteoroloji duyurdu: Marmara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'dan soğuk ve yağışlı havanın giriş yaptığını belirterek, Marmara Bölgesi'nde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Yağışların Trakya ve İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"Sağanak yağış bekleniyor"

Yağışların Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, Marmara’nın kuzeyinde kuvvetli kuzeyli rüzgar, Kıyı Ege’de kuvvetli yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor