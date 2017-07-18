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Meteoroloji duyurdu; İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek?

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Trakya ve İstanbul’da etkisini azaltması bekleniyor"

18 Temmuz 2017 17:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da etkili olan sağnak yağışın bugün 15:00'ten sonra etkisinin azalacağını duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Halen Marmara Bölgesinde devam etmekte olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Trakya ve İstanbul’da etkisini azaltması bekleniyor. Bununla birlikte yağışlı sistemin Marmara’nın doğusuna hareket ederek, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 

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