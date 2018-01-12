Meteoroloji duyurdu; İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonunda İstanbul ve Marmara bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede azalacak.

Yurt genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Yurt genelinin cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinin pazar günü çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği ön görülüyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur şeklinde olması ön görülüyor.

Ülkenin doğu kesimleri ile Kıyı Ege'nin salı günü çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinin çarşamba günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Ülke genelinin perşembe günü parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ön görülüyor.