Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmininde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yer rüzgarının Salı sabah 09:00'dan gece 20:00'a kadar itibaren güneyli yönlerden fırtına (60-80 Km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması, sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir."