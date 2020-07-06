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Meteoroloji'den yağış uyarısı

06 Temmuz 2020 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

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