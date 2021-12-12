Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar düşecek; kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinde bu hafta yağış hakim olacak. Hava sıcaklıkları düşerken, batıda mevsim normalleri altında seyredecek.

Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TRT Haber'in sitesinde yer alan habere göre; Akdeniz'de hafta başında şiddetli rüzgar görülecek. Bölgede sonraki günlerde ise yağış bekleniyor.

Doğu kesimlerde beklenen karla karışık yağmur ve kar, Çarşamba günü itibarıyla iç Ege'de kendini gösterecek.

İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye düşecek

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

Ankara'ya kar geliyor

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.