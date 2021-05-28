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Meteoroloji'den Trakya için sağanak uyarısı

28 Mayıs 2021 17:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin güneyi (Merkez, Pınarhisar, Babaeski, Pehlivanköy ve Lüleburgaz) ve Edirne'nin güneyi (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

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