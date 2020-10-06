Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29