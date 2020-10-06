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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!

06 Ekim 2020 09:37

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında ise toz taşınımı olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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