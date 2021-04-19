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Meteoroloji'den Sivas için turuncu uyarı

19 Nisan 2021 16:29

Sivas Valiliği,  etkili olması beklenen kuvvetli fırtınayla ilgili kentte yaşayanları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas’ta kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Sivas Valiliği tarafından turuncu kategoride değerlendirilen uyarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Nisan günü Sivas’ın Güneyde bulunan ilçelerinde etkili olmasının beklendiği, sabah saatlerinde başlayarak geçere yarısına kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşlardan; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşımı ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. 

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