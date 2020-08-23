Meteoroloji’den sel felaketinin yaşandığı Doğu Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre, yağışların; sel felaketinin yaşandığı Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli, Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Yağışların; Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli(21-50 kg/m2),Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2),yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.