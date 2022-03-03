Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege (Manisa dışında), Göller Yöresi, Doğu Akdeniz’in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadulu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nerelerde görülecek?

Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.