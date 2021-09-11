Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Kütahya, Çorum, Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

Öte yandan Meteoroloji’nin uyarı yaptığı iller ise şu şekilde...

İSTANBUL 17°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 27°C



Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 23°C, 33°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 29°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 32°C



Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 25°C



Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde çevre ilçelerinin, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 20°C



Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 25°C



Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 12°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.