Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Edirne ile Çanakkale dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Yozgat, Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: Az bulutlu ve açık

ADANA: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: Az bulutlu ve açık

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.