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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

04 Aralık 2020 08:42

İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları kuzeybatıda 2 ila 4 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İstanbul: 16°C Parçalı bulutlu

Ankara: 15°C Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

Antalya: 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trabzon: 16°C Parçalı ve az bulutlu

Erzurum: 5°C Az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 15°C Az bulutlu ve açık.

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