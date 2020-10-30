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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

30 Ekim 2020 19:40

Meteoroloji, Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeydoğusunda devam eden yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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