Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgeleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'da gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık