Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İstanbul'da özellikle yarın için gün boyunca devam edecek gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar perşembe gününden sonra bitiyor

Ülke genelindeki yağışların, perşembeden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Öte yandan hafta sonu için de bu kez aşırı sıcak uyarısında bulunuyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.