Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

15 Haziran Pazartesi günü yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle yurdun kuzeyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, hissedilen sıcaklık 22 derece. Öğle saatlerinde ise hava sıcaklığı 28 derecelere kadar çıkacak.

Ülkenin kuzeyinde başlayan şiddetli yaz sağanakları özellikle Karadeniz ve Anadolu'da devam edecek.

Gök gürültülü sağanak yağış

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat, Samsun, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz’in Sinop kıyıları dışında kalan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.