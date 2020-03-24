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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

24 Mart 2020 09:07

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altında olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İstanbul °C, 10°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

Ankara °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İzmir °C, 17°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

Antalya °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak °C, 11°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

Trabzon °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Erzurum °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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