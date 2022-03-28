Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini raporuna göre, özellikle salı günü yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, taşkın, heyelan ve dolu riskine karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.