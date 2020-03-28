Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul ve Kocaeli için 'sarı' renk kodlu uyarı geldi. İki ilde bugün öğleden sonra ve yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, "Bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'de başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar aralıksız devam edeceği ve metrekareye 30 kg. civarında miktar bırakacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Meteoroloji'den yapılan diğer uyarılar ise şöyle:

Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın; bugün (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Pazartesi (30.03.2020) günün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Hatay için uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.