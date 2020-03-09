Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülkenin Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 17

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23