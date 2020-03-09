Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, ülkenin Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 26
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 17
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23