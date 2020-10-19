Meteoroloji'den Rize ve Artvin için uyarı

Meteoroloji, Rize ve Artvin'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şöyle:

"Bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."