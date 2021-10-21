Meteoroloji'den pazar günü uyarısı

Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre pazara kadar hava sıcaklığı mevsim normalleri içerisinde geçecek. Pazar günü ise kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yağış görülecek.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda yer yer sis görülebilir. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Denizlerimizde rüzgar genellikle orta kuvvet ve altında esiyor. Yalnızca Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerinde esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu. Yer yer sabah saatlerinde sis görülebilir. Cumartesi de benzer bir gökyüzü görülecek, Pazar günü ise bölgeye yağış geliyor.

Bölgelere göre tahminler

Ege Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde yağış yok, güneş görülüyor. Sıcaklık 20 ile 25 derece aralığında seyrediyor.

Akdeniz Bölgesinde de yağış yok, güneş görülüyor. Güneşli havaya hafta sonu da devam edecek. Sıcaklık ise Antalya’da 27, Adana’da 30 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu, yer yer sis görülebilir. Cumartesi de benzer bir hava bekleniyor. Sıcaklık Ankara’da en yüksek 22, Kayseri’de 20 derece.

Karadeniz Bölgesinde de güneş görülüyor. Bölgenin batısında sis oluşabilir. Cumartesi de durum benzer şekilde. Pazar günü ise Orta ve Batı Karadeniz’de yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’da hafta sonu dahil yağış beklenmiyor, az bulutlu bir havaya sahip. Sıcaklık bölgenin batısında ve güneyinde 20 derecenin üzerinde ölçülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de önümüzdeki üç günlük dönemde yağış yok, gökyüzü güneşli. Sıcaklık Gaziantep’te 24, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 27 derece.

Pazar günü uyarısı

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.