Meteoroloji'den Orta Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz bölgesinde, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi ile Ordu arasında 12 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında kuvvetli fırtına konusunda yurttaşları uyardı. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İnebolu-Ordu arasında batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 50 ile 75 kilometre hızda, Sinop ve Samsun’un Bafra ilçesi arasından saatte 75 ile 90 kilometre hızında kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisinin kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yurttaşları fırtına konusunda uyarırken ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirdi.