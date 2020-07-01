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Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı

01 Temmuz 2020 10:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak.

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