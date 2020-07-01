Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı

Hava durumu tahminleri, İstanbul ve Bursa'da geçtiğimiz hafta görülen sağanak yağışın ardından yakından takip ediliyor. Sıcak havaların hafta başında artmasıyla beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Bazı bölgelerde ise çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak.
Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35